Украина попала в 50-ку стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19

В Украине зафиксировано 2203 случая заболевания COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 случаев.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

Отмечается, что по данным ЦОС, состоянием на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтверждённых случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8 763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Таким образом, Украина попала в топ-50 стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев COVID-19, занимая 48-е место. На 49-м месте Греция — 1 955 больных (87 умерших), на 50-м — ЮАР (1 934 заболевших, 18 умерших). На первом месте — США (468 895 заболевших и 16 697 умерших).

Как сообщала Одесса News, состоянием на 8 утра 10 апреля в мире коронавирусом заболели 1 604 982 человека. Из них 95 739 умерли.