213-ти одесситам за сутки подтвердили COVID-19, мест в больницах не хватает

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 9 октября в Одессе зарегистрированы 6 964 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 213 новых случая заболевания.

По данным на 9 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 203 пациента с COVID-19, из них 98 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 105 пациентов, из них 97 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, восемь пациентов получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

27 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в городской клинической больнице №1, 13 детей — в детской городской клинической больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей — шесть девочек и три мальчика в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 51 житель Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 3 175 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 682 одессита.

С учётом роста заболеваемости COVID-19 руководство Одесского горсовета решило перепрофилировать ещё 90 коек для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, а также дополнительно разместить 10 коек в отделении интенсивной терапии в горбольнице №8.

Мэрия обеспечит больницу кислородом, установками криоцилиндров и разводкой кислорода по палатам, а также автономным дизель-генератором. Кроме того, медучреждение оборудуют кислородными концентраторами. Решено также разработать «маршрут пациента» и схему зонирования помещений больницы для разделения потоков больных.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 403 человек, в том числе у 19-ти детей и 13 медработников.