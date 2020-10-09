Баскетбольная Суперлига: южненский «Химик» одержал первую победу, «Одесса» — поражение

В Украине начался баскетбольный чемпионат.

Как сообщает БК «Химик», в первом туре нового сезона украинской баскетбольной Суперлиги победы одержали южненский «Химик» у себя дома, «Харьковские Соколы» и «Киев-Баскет».



«Пропустив стартовый рывок от своего бывшего одноклубника Аверейла Югбы, набравшего восемь очков за первых три минуты встречи, южненцы довольно быстро выровняли игру. За счёт агрессии в защите хозяева вынуждали соперника ошибаться и терять мяч, и использовали эти моменты в полной мере — после потерь «Химик» реализовал 17 очков, что позволило в каждой четверти наращивать отрыв и добиться победы в стартовом поединке сезона», — говорится в сообщении.

8 октября состоялись три матча первого тура: «Тернополь» — «Химик» — 64:80, «Харьковские Соколы» — «Черкасские Мавпы» — 70:69, «Киев-Баскет» — «Одесса» — 74:54.

Как сообщала Одесса News, баскетболисты южненского «Химика» стали обладателями Кубка Украины сезона 2019/20.