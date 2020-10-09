«Лекарство от депрессии» предлагают в Одесском русском театре

Искромётная комедия о женском счастье в звёздном исполнении актёров Одесского академического Русского драматического театра.

В это утро она проснулась не одна. Кто он, таинственный незнакомец, неожиданно обнаружившийся в е1 постели? Или это вовсе не незнакомец, а совсем даже наоборот – просто она его не сразу узнала?

В главной роли – любимица публики, народная актриса Одессы Ирина Токарчук, известная всем по роли Симы в телепрограмме «Джентльмен-шоу» и множеству ролей в театре и кино.

При участии популярного актёра театра и кино Сергея Юркова и восходящей звезды одесской сцены Ильи Болотова.

От режиссёра спектаклей «Баламуты» и «Закат» Елены Пушкиной.

По пьесе известного украинского комедиографа Александра Володарского (автора эстрадных монологов Клары Новиковой, Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Геннадия Хазанова, сценариста комедийных сериалов «Дружная семейка», «Джамайка», «Пончик Люся» и других).

Полтора часа смеха и позитива – лучший театральный антидепрессант года – на сцене Русского театра.

Дата и время начала: 10 октября, суббота, 19:00.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их таки можно купить здесь.