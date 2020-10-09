Кенийская Момбаса — стратегически важный город для Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил приглашение посетить кенийский город Момбаса, с которым собирается заприятельствовать.

Как сообщает официальный сайт города, 8 октября Геннадий Труханов встретился с делегацией города Момбаса, который считается африканским центром международного туризма.

Для гостей были организованы экскурсии по городу, знакомство с достопримечательностями Одессы, проходит обмен опытом в туристической сфере, обсуждаются вопросы, предшествующих подписанию договора об установлении партнёрских отношений между Одессой и Момбасой. Подписание договора должно произойти в Момбасе, куда Труханов получил приглашение приехать.

Кстати. В сентябре 2019 года на сессии Одесского горсовета было принято решение о подписании договора об установлении партнёрских отношений с городом Момбаса. Среди породнённых городов этого африканского города — Ляньюньган и Фучжоу (КНР), Берген (Королевство Норвегия), Сиэтл, Лонг-Бич (США) и другие.

Ранее между профильными структурными подразделениями муниципалитетов Одессы и Момбасы были проведены предварительные переговоры относительно дальнейших шагов двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.

Момбаса находится в 440 км к юго-востоку от столицы Республики Кения – города Найроби. Центр города находится на коралловом острове в Индийском океане, соединённым с материком Африки несколькими дамбами, а некоторые районы Момбасы расположены на континенте.

Момбаса — экономическая столица и главный порт Кении.

Как сообщала Одесса News, Кения входит в 20-ку наиболее популярных турнаправлений в 2020 году.