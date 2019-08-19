Премьер-министр Государства Израиль встретился с Президентом Украины

19 августа в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху. Это первый за последние 20 лет визит в Украину главы правительства Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Состоялись переговоры двух сторон.

Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в сферах безопасности и обороны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно будем это делать», – подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, вопросы войны и безопасности, в которых Израиль разбирается лучше других, стали первыми на повестке дня его переговоров с Биньямином Нетаньяху.

Также Владимир Зеленский поблагодарил партнёров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и стойкую позицию в отношении войны на востоке нашего государства и аннексии Крыма.

В присутствии Президента Украины и Премьер-министра Государства Израиль состоялось подписание украинско-израильских двусторонних документов.

И. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Государства Израиль о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Государства Израиль о содействии изучению иврита в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Государства Израиль.

Кроме того, послы двух государств подписали Программу сотрудничества в сферах образования, культуры, молодёжи и спорта между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль на 2019-2022 годы.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Государства Израиль.

Президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху окончательно решить проблему с отказом украинцам во въезде в Израиль.

«В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идёт о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

«Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», – подчеркнул Президент Украины.

Кстати. По данным Госпогранслужбы, в 2017 году в Израиль не пустили 4,5 тыс. украинцев, в прошлом году — 3,5 тыс., а уже с начала этого года — 2,6 тыс.

В то же время в Украину не пропустили в прошлом году около 200 граждан Израиля, с начала этого года — 700 человек. При этом между Украиной и Израилем действует безвизовый режим.

Также Зеленский обратился к Государству Израиль с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Украина и Израиль имеют давние тесные исторические связи. Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я знаю, как средства массовой информации позитивно освещают посещение Премьер-министром Израиля Национального мемориала жертв Голодомора. Понимаю, как тепло это будет воспринято украинским обществом. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.

Фото: пресс-служба Президента Украины