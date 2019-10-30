Глава НАТО в Одессе: Мы будем стоять плечом к плечу

Сегодня в Одессе с официальным визитом находится Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он посетил морской порт, куда 29 октября зашли четыре минных тральщика НАТО.

Как сообщает Укринформ, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг провели совместный брифинг.

«Украина сделала свой выбор — это членство в НАТО. Альянс в 2008 году тоже сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое чётко закрепило в программе своей деятельности цель — достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина шаг за шагом должна пройти этот путь вместе с коллегами из НАТО, используя все имеющиеся инструменты.

Разные оценки общественного мнения, добавил вице-премьер, показывают одну и ту же тенденцию — постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине.

«Убеждён, что это уже не просто естественная реакция украинцев на агрессию России, а осознанное решение», — подытожил он.

В отношениях Украины и НАТО есть три формата сотрудничества, которые будут объединены, заявил Столтенберг. «Мы имеем долгосрочное партнёрство с Украиной и время от времени адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Мы решили снова повысить наше сотрудничество в разных областях и, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом. У нас есть Комплексный пакет помощи, инструмент годовых национальных программ и Комиссия Украина-НАТО. Это три формата, в которых проходит наше взаимодействие. Сейчас мы намерены скоординировать эти три формата, сделав их более связанными и согласованными», — заявил Столтенберг. Генеральный секретарь напомнил, что в рамках сотрудничества альянса с Украиной проводятся совместные учения, обмен информацией, практическая подготовка военнослужащих на кораблях. «Итак, мы будем стоять плечом к плечу с вами», — сказал Столтенберг.

Как сообщала Одесса News, 30 октября в Одессу прибыл Глава НАТО Йенс Столтенберг. В Международном аэропорту «Одесса» его и членов делегации Североатлантического Альянса встречал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Фото: Укринформ