Приграничное сотрудничество: о чём Куцый говорил с Цулей

В рамках рабочего визита в Украину, Одесскую область посетил Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«На встрече обсудили ряд стратегических вопросов, важных для нашего региона. Среди них координация действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса и расширения торгово-экономического сотрудничества», — написал глава ООГА.

Как кратко Максим Куцый сообщает о планах соседского сотрудничества, «очертили вопросы дальнейшего сотрудничества».

Руководитель региона уверен, что «визит министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олега Цули в Одесскую область укрепил наши дипломатические отношения».

По сообщению издания УНН, с Олегом Цулей встретился Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Значительную часть разговора они уделили вопросам развития экономики двух стран, увеличения объёмов двусторонней торговли, сотрудничеству в энергетике. Договорились реанимировать консультации по решению проблемных вопросов двусторонних отношений. Речь идет о «пакетной договорённости», которая включает, в частности, вопрос Днестровской ГЭС и дороги Одесса-Рени.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года в совместном украинско-молдавском пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» состоялось открытие контактного пункта.

Фото: Facebook