Одесская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская продолжает борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации International Palermo Ladies Open в Палермо (Италия).

В матче второго круга Даяна обыграла Осеан Доден из Франции — 6:2, 6:4, сообщает XSPORT.

В матче со 116-й ракеткой мира Ястремская не имела никаких проблем в первой партии — 6:2. Во втором сете Доден уже уверенно играла на своей подаче, а решающим стал брейк Даяны в десятом гейме — 6:4.

Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира в Палермо и призналась, что хотела завершить матч против Осеан Доден как можно быстрее, ведь поединок стартовал в 23:45 по местному времени:

«Я очень рада, что прошла в четвертьфинал после такого долгого периода без турниров. Это был хороший матч, мы начали игру достаточно поздно. Весь день мне нужно было оставаться очень собранной, чтобы сохранять хороший настрой. На корте мне хотелось сыграть так, чтобы закончить встречу пораньше. Я была очень уставшей, поэтому старалась играть настолько агрессивно и интенсивно, насколько было возможно, чтобы завершить встречу раньше. Сегодня я попробовала играть разнообразно, с резаными, укороченными, но лучше всего работали плоские удары. Возможно, мой стиль игры лучше подходит для харда или травы, но мне нравится и на грунте играть. В любом случае, на таком покрытии можно делать больше, чем на быстрых кортах».

В следующем круге Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи. У букмекеров фавориткой матча является украинка.

Что касается этого матча, Ястремская сказала:

«Будет классно сыграть против соперницы, которая тоже бьёт плоско, учитывая и мой стиль игры. Ключи к победе – это ключи к победе, я не могу ими делиться, но самый простой ответ – это придерживаться своего стиля игры, независимо от того, как играет соперница. Я могу внести поправки, добавить больше вариативности, но стиль в целом не изменится».

Как сообщала Одесса News, в первом круге турнира в Палермо Ястремская победила Сару Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:4.