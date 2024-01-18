Одесские теннисистки одержали победу во втором круге Чемпионата Австралии по теннису

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина (№23 WTA) 18 января одержала победу во втором круге одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) над болгарской теннисисткой Викторией Томовой (№70 WTA) – 6:1, 6:3.

Об этом сообщает сайт WTA.

В следующем раунде одесская теннисистка сыграет против швейцарской спортсменки Виктории Голубич (№85 WTA).

Также теннисистка из Одессы Даяна Ястремская вышла в третий круг Чемпионата в Австралии, победив Варвару Грачёву (WTA, 39) 6:3, 6:2, бывшую спортсменку России, теперь выступающую под флагом Франции.



В третьем круге Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро (WTA, 26).

Не повезло мужу Элины Свитолиной — французскому теннисисту Гаэлю Монфису (76 ATP), который завершил борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису, проиграв во втором раунде основы в трёх сетах аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (32 ATP).

Одесса News информировала. что турнир «Большого шлема» Australian Open 2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд – 86,5 млн австралийских долларов.

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