СБУ задержала студента одесского университета, бывшего агентом ФСБ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области.

Как сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области, главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища пестицидов. Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны.

Отмечается, что по указанным фигурантом геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

«Для сбора сведений фигурант работал таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации «нужных» объектов. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеской задачи», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ. В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу России и получать за это «зарплату» от российской спецслужбы.

Студент поддерживал коммуникацию по ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны. Во время обысков у него изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что благодаря доказательной базе Службы безопасности, в январе 2024 года 15 лет заключения получил российский агент, собиравший разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре Одесской области, в частности, о местах расположения электроподстанций и украинских блокпостов на территории Измаила.

Фото: УСБУ в Одесской области

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