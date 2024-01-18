«Состояние – жизнь!» — так называется выставка в Одесском Доме-музее Блещунова

Фотовыставку «Состояние – жизнь!» проводит Одесский муниципальный музей частных коллекций имени А.В. Блещунова в своём выставочном пространстве «Квартира №6».

Шесть одесских авторов выставки — Влада Мартыновская, Айелет Турецкая, Наталья Байбарза, Людмила Килькова, Екатерина Трескунова и Игорь Погорелов закончили курс фотографии в студии известного мастера Александра Якимчука.

Шесть различных стилей, объединённых любовью к жизни, силой внутреннего мира, силой духа людей, которые смело делятся своим светом, светом свободы, светом любви.

Фото Александра Александрова и Александра Синельникова

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