VII Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» открылся в Горсаду

12 сентября в Летнем театре Городского сада состоялось открытие VII Международного фестиваля «Золотые скрипки Одессы».

Как сообщает официальный сайт города, на фестиваль приехали звёзды с мировым именем, среди которых: Ицхак Рашковский, Томас Кристиан, Анни Шнарх, Илья и Ольга Калеры, ансамбль «Яношка-стайл», народная артистка Украины, профессор Богдана Пивненко, профессор Дора Шварцберг (Австрия) и её студенты.

Отмечается, что на открытии фестиваля выступил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман, который с праздником музыки, подчеркнув, что одесская скрипичная школа хорошо известна во всём мире, и сегодня продолжает развиваться, рождая новые таланты.

На концерте-открытии фестиваля своё мастерство представили юные талантливые скрипачи из Болгарии, Дании, Германии, Венгрии, Австрии, Украины, а также Одессы. Виртуозной игрой на музыкальных инструментах зрителей порадовали народная артистка Украины, профессор Богдана Пивненко (скрипка) и известный ансамбль «Яношки-Стайл» (Австрия).

«Зрители аплодировали игре музыкантов и оркестру фестиваля под руководством Виталия Ковальчука», — говорится в сообщении.

Открытию фестиваля предшествовали выступления в Горсаду музыкальных коллективов и солистов музыкальных учебных заведений города.

Фестиваль продлится до 19 сентября. 13-14 сентября в Одесском лицее им.П.С.Столярского концерты студентов Богданы Пивненко и Доры Шварцберг. Музыкальные поклонники смогут посетить концерты с участием камерного оркестра Одесской филармонии (15 сентября) и Национального одесского филармонического оркестра (16 сентября). 17 сентября концерт «Скрипичные фантазии» будет представлен в музее КП «Одесгорэлектротранс».

Фестиваль завершится концертом, посвящённым 150-летию со дня рождения Петра Столярского и 90-летию его ученика Эдуарда Грача. Зрителям будет представлен виртуозный симбиоз скрипки и оркестра в исполнении лауреатов международных конкурсов, симфонического оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета.

Фото: «Одесса»

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