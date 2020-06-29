Театр «Маски» в Одессе начнёт работать с 1 июля

Одесский театр «Маски» объявил программу на июль. Впервые за всё время карантина театр открывает двери для зрителей.
Спектакли будут идти практически каждый день. Часть из них — под открытым небом в Летнем театре в Городском Саду. Но большинство — в родном для «Масок» театре «Дом клоунов» на Ольгиевской, 38.
- 1 июля «Атака клоунов» — Летний театр, 20:00
- 2 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00
- 4 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, в 19:00
- 5 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00
- 8 июля «Дон Жуан» — Летний театр, 20:00
- 9 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00
- 11 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00
- 12 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00
- 14 июля «Есть город, который я вижу во сне» — Дом Клоунов, 19:00
- 15 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00
- 16 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, 19:00
- 17 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00
- 18 июля «Ателла» — Дом Клоунов, 19:00
- 19 июля «Рыжий город» — Дом Клоунов, 19:00
- 23 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00
- 24 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00
- 25 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00
- 26 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00
- 29 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00
Главные звёзды театра — Борис Барский, Георгий Делиев и Наталья Бузько. Театр — наследник легендарных «Маски-шоу» — комедийного телевизионного сериала, над которым хохотало несколько поколений.