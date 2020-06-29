MenuМеню

  1. Домой
  3. Театр «Маски» в Одессе начнёт работать с 1 июля

Театр «Маски» в Одессе начнёт работать с 1 июля

-шоу.jpg

Одесский театр «Маски» объявил программу на июль. Впервые за всё время карантина театр открывает двери для зрителей.

Спектакли будут идти практически каждый день. Часть из них — под открытым небом в Летнем театре в Городском Саду. Но большинство — в родном для «Масок» театре «Дом клоунов» на Ольгиевской, 38.

  • 1 июля «Атака клоунов» — Летний театр, 20:00
  • 2 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00
  • 4 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, в 19:00
  • 5 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00
  • 8 июля «Дон Жуан» — Летний театр, 20:00
  • 9 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00

  • 11 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00
  • 12 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00
  • 14 июля «Есть город, который я вижу во сне» — Дом Клоунов, 19:00
  • 15 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00
  • 16 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, 19:00
  • 17 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00
  • 18 июля «Ателла» — Дом Клоунов, 19:00
  • 19 июля «Рыжий город» — Дом Клоунов, 19:00
  • 23 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00
  • 24 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00
  • 25 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00
  • 26 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00
  • 29 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00

Главные звёзды театра — Борис Барский, Георгий Делиев и Наталья Бузько. Театр — наследник легендарных «Маски-шоу» — комедийного телевизионного сериала, над которым хохотало несколько поколений.

Просмотров: 86
scroll to top