Театр «Маски» в Одессе начнёт работать с 1 июля

Одесский театр «Маски» объявил программу на июль. Впервые за всё время карантина театр открывает двери для зрителей.

Спектакли будут идти практически каждый день. Часть из них — под открытым небом в Летнем театре в Городском Саду. Но большинство — в родном для «Масок» театре «Дом клоунов» на Ольгиевской, 38.

1 июля «Атака клоунов» — Летний театр, 20:00

2 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00

4 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, в 19:00

5 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00

8 июля «Дон Жуан» — Летний театр, 20:00

9 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00

11 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00

12 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00

14 июля «Есть город, который я вижу во сне» — Дом Клоунов, 19:00

15 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00

16 июля «Еврей и Эвридика» — Дом Клоунов, 19:00

17 июля «Дикарь Forever или О чём молчат мужчины» — Дом Клоунов, 19:00



18 июля «Ателла» — Дом Клоунов, 19:00

19 июля «Рыжий город» — Дом Клоунов, 19:00

23 июля «Одесский подкидыш» — Дом Клоунов, 19:00



24 июля «Пришёл мужчина к женщине» — Дом Клоунов, 19:00

25 июля «Ромео и Джульетта» — Дом Клоунов, 19:00

26 июля «Дон Жуан» — Дом Клоунов, 19:00

29 июля «Ромео и Джульетта» — Летний театр, 20:00

Главные звёзды театра — Борис Барский, Георгий Делиев и Наталья Бузько. Театр — наследник легендарных «Маски-шоу» — комедийного телевизионного сериала, над которым хохотало несколько поколений.