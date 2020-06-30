У кого в Одессе 30 июня не будет света

30 июня в связи с проведением и аварийных запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: