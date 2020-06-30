У кого в Одессе 30 июня не будет света

30 июня в связи с проведением и аварийных запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|9-я улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|10-я улица: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|11-я улица: 1
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Авдеева: 1
|11:00
30 июня
|14:00
30 июня
|Авария
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Азовский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Александра Невского: 41, 41/2, 43
|11:00
30 июня
|14:00
30 июня
|Заплан.
|Александра Невского: 51/2
|9:00
30 июня
|12:00
30 июня
|Заплан.
|Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Артиллерийская: 1/1, 1А
|7:00
30 июня
|18:00
30 июня
|Заплан.
|Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Балковская: 193, 199
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Бисквитный переулок: 16
|9:00
30 июня
|20:00
30 июня
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Болградская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 35, 55
|3:10
30 июня
|3:27
30 июня
|Авария
|Брестская улица: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Брестская улица: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Варненская: 6, 8, 8А, 10, 10а
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Авария
|Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Вишнёвая улица: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Вишнёвая улица: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Гаршина переулок: 5/3, 5/7, 18
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Гагарина проспект: 1
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Гагарина проспект: 2
|7:00
30 июня
|18:00
30 июня
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Генерала Петрова: 5, 5А, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Авария
|Головковская: 42, 50/1
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Горизонтальная: 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 52, 54, 56, 56а, 60
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Дальницкая: 15
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 7А
|22:00
30 июня
|2:00
1 июля
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Днепровская: 108
|3:10
30 июня
|3:27
30 июня
|Авария
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 123, 125, 127, 129
|22:00
30 июня
|2:00
1 июля
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Заднепровского улица: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Заболотного Академика: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24
|22:00
30 июня
|2:00
1 июля
|Заплан.
|Звёздная: 5, 7, 9, 11, 15, 17
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Канатная: 130, 132
|9:00
30 июня
|20:00
30 июня
|Заплан.
|Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Кандинского улица: 1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Керченская улица: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Керченская улица: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Клубничная улица: 20
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Клубничный переулок: 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Костанди: 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 722
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Костанди 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Костанди 3-й переулок: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Куприна: 9а
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Курская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Курская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Кустанайская улица: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Кустанайский 1-й переулок: 1, 2
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Кустанайский 2-й переулок: 2, 2а, 4
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 33
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 33
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 35, 35А
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 35, 35А
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 34
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 34
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 6
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 6
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Луговая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Луговая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Луцкая улица: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Луцкая улица: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Мельницкая: 20, 22
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Мицкевича улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Мицкевича улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Овидиопольская улица: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Овидиопольский переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Овидиопольская дорога 3-я улица: 9, 9А
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Остапа Вишни улица: 2, 6А, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Остапа Вишни улица: 2, 3, 5А, 5Б, 6А, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Паустовского: 31, 31-1, 31-2, 31гар
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Песочная улица: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Песочная улица: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Посмитного: 20, 22, 33
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Прирельсовая улица: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Ракетная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Ракетная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Раздольная улица: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Раздольная улица: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Ростовская улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Ростовская улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Самолётная улица: 22
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Сенная улица: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Селекционеров улица: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 26, 28
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 108
|3:10
30 июня
|3:27
30 июня
|Авария
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Слепнёва переулок: 1, 4
|9:00
30 июня
|20:00
30 июня
|Заплан.
|Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Среднефонтанская улица: 32, 32А, 32Б, 34, 53/55
|7:00
30 июня
|18:00
30 июня
|Заплан.
|Среднефонтанский переулок: 19, 21, 23, 25
|7:00
30 июня
|18:00
30 июня
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Столбовая: 15Б, 15В, 15Д, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Столбовая: 15Б, 15В, 15Д, 17, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Сталепрокатный переулок: 13
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Танкистов улица: 1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Танкистов улица: 1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56А, 56б, 56в, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
|1:40
30 июня
|11:00
30 июня
|Авария
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 21, 23, 25А, 27
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Удельный переулок: 6
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Украинский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Украинский 2-й переулок: 1, 2
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Ученическая: 57, 59, 61
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Училищная улица: 2, 4, 6
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 59, 59/1, 59а, 59А, 61, 63
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 4, 4А
|7:00
30 июня
|18:00
30 июня
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.
|Южная улица (Авангард): 33, 35, 35А
|9:00
30 июня
|19:00
30 июня
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|15:00
30 июня
|17:00
30 июня
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
30 июня
|11:00
30 июня
|Заплан.