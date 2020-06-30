MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. У кого в Одессе 30 июня не будет света

У кого в Одессе 30 июня не будет света

-света5-3.jpg

30 июня в связи с проведением и аварийных запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
9-я улица:  3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
10-я улица:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
11-я улица:  1 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Авдеева:  1 11:00
30 июня		 14:00
30 июня		 Авария
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Азовский переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Александра Невского:  41, 41/2, 43 11:00
30 июня		 14:00
30 июня		 Заплан.
Александра Невского:  51/2 9:00
30 июня		 12:00
30 июня		 Заплан.
Аркаса Николая:  1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Артиллерийская:  1/1, 1А 7:00
30 июня		 18:00
30 июня		 Заплан.
Ашхабадская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Балковская:  193, 199 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Бессарабская:  2, 4, 4Б, 6 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Библиотечная:  1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Бисквитный переулок:  16 9:00
30 июня		 20:00
30 июня		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Болградская:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Бородинская улица:  1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Бочарова Генерала:  35, 55 3:10
30 июня		 3:27
30 июня		 Авария
Брестская улица:  2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Брестская улица:  2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Варненская:  6, 8, 8А, 10, 10а 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Авария
Ветеранов Труда улица:  1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Вишнёвая улица:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Вишнёвая улица:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Волоколамская:  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Восточный 2-й переулок:  1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Гаршина переулок:  5/3, 5/7, 18 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Гагарина переулок:  1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Гагарина проспект:  1 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Гагарина проспект:  2 7:00
30 июня		 18:00
30 июня		 Заплан.
Гаркавого Академика улица:  15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Генерала Петрова:  5, 5А, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Авария
Головковская:  42, 50/1 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Горизонтальная:  36, 38, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 52, 54, 56, 56а, 60 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Гордиенко Яши улица:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Дальницкая:  15 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  19 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  7А 22:00
30 июня		 2:00
1 июля		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Днепровская:  108 3:10
30 июня		 3:27
30 июня		 Авария
Днестровская:  1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Добровольского проспект:  123, 125, 127, 129 22:00
30 июня		 2:00
1 июля		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Добровольского проспект:  85, 87, 89, 93 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Доватора Генерала улица:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Житомирская:  1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Заднепровского улица:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Заболотного Академика:  2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24 22:00
30 июня		 2:00
1 июля		 Заплан.
Звёздная:  5, 7, 9, 11, 15, 17 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Июльская:  1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Канатная:  130, 132 9:00
30 июня		 20:00
30 июня		 Заплан.
Карпатская:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Кандинского улица:  1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Керченская улица:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Керченская улица:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Кленовая:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Клубничная улица:  20 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Клубничный переулок:  20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Костанди:  5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 722 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Костанди 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Костанди 3-й переулок:  1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Крайняя:  3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Куприна:  9а 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Курская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Курская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Кустанайская улица:  2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Кустанайский 1-й переулок:  1, 2 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Кустанайский 2-й переулок:  2, 2а, 4 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Леонова улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Левадная улица:  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 33 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 33 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 35, 35А 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 35, 35А 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 34 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 34 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  6 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  6 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Луговая:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Луговая:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Луцкая улица:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Луцкая улица:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Магистральная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Мельницкая:  20, 22 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Мицкевича улица:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Мицкевича улица:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Молодёжная:  1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Могилевская:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Нескучная улица:  1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Овидиопольская улица:  1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Овидиопольский переулок:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Овидиопольская дорога 3-я улица:  9, 9А 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Остапа Вишни улица:  2, 6А, 8, 10, 12, 14, 16 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Остапа Вишни улица:  2, 3, 5А, 5Б, 6А, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Паустовского:  31, 31-1, 31-2, 31гар 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Панаса Мирного улица:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Патриотическая улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Песочная улица:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Песочная улица:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Петра Лещенко улица:  1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Подольская:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Посмитного:  20, 22, 33 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Прирельсовая улица:  21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Ракетная улица:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Ракетная улица:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Раздольная улица:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Раздольная улица:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Рижская:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Ростовская улица:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Ростовская улица:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Самарская:  1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Самолётная улица:  44, 44а, 47, 52 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Самолётная улица:  22 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Салтыкова-Щедрина улица:  4, 6 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Северная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Селянская:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Сенная улица:  1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Селекционеров улица:  1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 26, 28 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  108 3:10
30 июня		 3:27
30 июня		 Авария
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Слепнёва переулок:  1, 4 9:00
30 июня		 20:00
30 июня		 Заплан.
Смоленская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Солнечная:  1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Сосюры улица:  1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Среднефонтанская улица:  32, 32А, 32Б, 34, 53/55 7:00
30 июня		 18:00
30 июня		 Заплан.
Среднефонтанский переулок:  19, 21, 23, 25 7:00
30 июня		 18:00
30 июня		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Столбовая:  15Б, 15В, 15Д, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Столбовая:  15Б, 15В, 15Д, 17, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Сталепрокатная:  1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Сталепрокатный переулок:  13 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Суперфосфатная улица:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Суперфосфатная улица:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Танкистов улица:  1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Танкистов улица:  1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56А, 56б, 56в, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 1:40
30 июня		 11:00
30 июня		 Авария
Творческая:  1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Тираспольская:  25 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  21, 23, 25А, 27 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Удельный переулок:  6 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Украинский 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Украинский 2-й переулок:  1, 2 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Улитина улица:  19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Умова улица:  1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Уманская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Урожайная:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Ученическая:  57, 59, 61 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Училищная улица:  2, 4, 6 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Фонтанская дорога:  59, 59/1, 59а, 59А, 61, 63 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Фонтанская дорога:  4, 4А 7:00
30 июня		 18:00
30 июня		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Южная улица (Авангард):  33, 35, 35А 9:00
30 июня		 19:00
30 июня		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 15:00
30 июня		 17:00
30 июня		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
30 июня		 11:00
30 июня		 Заплан.
Просмотров: 285

Смотрите также...

scroll to top