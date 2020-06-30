COVID-19: Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трёх месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение CNN.

Отмечается, что Cirque du Soleil, который базируется в канадском Монреале, назвал причиной своего банкротства «огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19». Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Так, 3 месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 миллионов долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в аукционе для привлечения других участников.

Компания также получила новое финансирование в размере 300 миллионов долларов для «поддержки успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнёрам Cirque du Soleil и принятия определённых обязательств перед компанией».

Сообщается, что у цирка накопились долги почти на 1 миллиард долларов. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3,5 тысяч своих сотрудников.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

Для справки. Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известен отказом от участия животных и своими шоу, в которых цирковое мастерство сочетается с хореографией.



Кстати. На утро 30 июне в Канаде зарегистрировано 103918 человек с заболеванием COVID-19, в том чиселе с летальным исходом — 8 566.

Всего в мире, по данным Worldometers, инфицированы 10 412 345 человек (+168 486 за прошедшие сутки), умерло 508 228 человек.

Большинство умерших от болезни зарегистрированы в США, где жертвами COVID-19 стали 128 783 человек (+346). На втором месте находится Бразилия, где погибли 58 385 (+727), а на третьем месте антирейтинга расположилась Великобритания, где умерли 43 575 человек (+25 за сутки).

Как сообщала Одесса News, в Украине все государственные цирки в течение 2020 года должны прекратить использование животных в своих представлениях.