В новом году из госцирков исчезнут номера с животными

Все государственные цирки в течение 2020 года прекратят использовать животных в цирковых представлениях.

Об этом в Facebook написал Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях», — написал министр.

По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

«Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам», — сообщил Бородянский.

Как сообщала Одесса News, 24 ноября в Одессе зоозащитники в очередной раз пикетировали цирк с требованием запретить использование в представлениях диких животных.

Главное фото: Пушкинская