Накануне Нового года одесские спасатели получили новую технику

Автопарк спасателей Одесской области пополнился новой техникой.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, спасатели получили 5 пожарных автоцистерн АЦ-4-60 и специальную аварийно-спасательную машину лёгкого типа САРМ-Л.

«Это самый высокий современный уровень комплектации нового спасательного транспорта», — отметил глава облгосадминистрации.

Технику будут использовать подразделения, которые находятся в Раздельнянском и Ренийском районах области, в Одессе и Южном.

Автоцистерны на шасси МАЗ-530927, имеют мощный двигатель Weichai Power WP10.380 в 380 лошадиных сил и кабину с боевым расчётом на 6+1 чел. Максимальная скорость достигает 85 км/ч. Длина машины – 8500 мм, ширина – 2550 мм и высота – 3450 мм.

Запас воды составляет 4000 л, для пенообразователя – 400 л. Автоцистерна оборудована пожарным насосом ПН-60БА с подачей 60 литров в секунду и напором в 100 метров. Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания – не более 60 секунд.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одессе вручили ключи от новых машин ответственным сотрудникам Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полученных в рамках реализации программы по обеспечению правоохранителей специальной техникой и оборудованием.

Фото: Facebook, пресс-служба ГСЧС