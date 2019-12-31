Шок: 4-летняя одесситка жила на свалке в шалаше с отцом-алкашом

Из шалаша на свалке в Одессе спасли 4-летнюю девочку, которую бросил её отец, бывший военнослужащий.

Как сообщает ТАЙМЕР, девочка долгое время жила в шалаше на свалке в районе улицы Судостроительной вместе с другими бездомными.

В настоящее время девочка в безопасности: её передали в городской Дом ребёнка, а отца грозят лишить родительских прав.

Главврач Дома ребёнка Валентина Карташова рассказала, что девочка уже была в учреждении около года назад: тогда малышку нашли на автостоянке без присмотра взрослых. Работникам соцслужб удалось тогда разыскать мать девочки, уроженку Кировоградской области. Та судьбой дочери не интересовалась, ребёнка не навещала. В конечном итоге, её лишили родительских прав. Но нашёлся отец девочки, который решил забрать дочь и подготовил все необходимые документы. По словам Карташовой, отдали ребёнка отцу неохотно, так как сомневались, что он будет о ней заботиться, но вынуждены были выполнить требования закона.

Отмечается, что волонтёры обнаружили малышку в собранном из одеял шалаше на свалке, где она жила с другими бездомными. Ребёнок почти не разговаривает и, по словам Валентины Карташовой, даже не умеет пользоваться столовыми приборами. Сейчас девочка находится на карантине, через некоторое время её переведут к другим воспитанникам.

Издание также сообщает, что отец брошенной малютки бывший военный, который после демобилизации не смог найти работу, жилья у него также нет. Поэтому поселил дочь в шалаше под присмотром товарищей по несчастью. В будущем надеялся устроить свою жизнь и забрать дочь, чтобы воспитывать её.

Решается вопрос о лишении отца девочки родительских прав.