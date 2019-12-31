По всем Нидерландам гремят новогодние салюты, иногда небезопасные

В Нидерландах по всей стране взрываются новогодне-рождественские салюты. Каждый город готовится поразить жителей страны и туристов своим фейерверком, но кроме праздничного настроения они приносят и ощутимый ущерб.

Об этом сообщает Укринформ.

«Взрослые и дети калечатся, страдает имущество. Горят велосипеды и автомобили. Также по всей стране правоохранители уже начали фиксировать случаи хулиганства, когда в двери домов через почтовый ящик забрасывают фейерверки. Из-за таких выходок у людей повреждены двери, а внутри помещения выбиты окна», — говорится в сообщении.

В прошлом году во время празднования Нового года произошёл пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь вышел из-под контроля, охватив близлежащие дома и десятки машин. В этом году разведение традиционного новогоднего костра в Нидерландах под запретом.

В Гааге даже возобновились акции протестов из-за этого запрета. Несколько сотен человек, в основном молодёжь, прошли с факелами, требуя отменить запрет на проведение костра. Около 300 человек ходили по местам, где ранее проходили новогодние гуляния. Ночью молодые люди на нескольких улицах начали поджигать легковоспламеняющиеся вещи, повредили автомобили. Пожарные тушили костры на улицах. Полиция задержала 10 митингующих.

Кстати. Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь начали с 1990-х годов — так жители Дуйндорпа и соседнего Схевенингена соревнуются за самые большие костры. Башни построили высотой 48 метров, а по нормам их высота не может превышать 35 метров. За острую критику в связи с этим пожаром мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности. Как установил Совет безопасности Нидерландов, муниципалитет знал, что башни строились с нарушением норм, однако не вмешался.