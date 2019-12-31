Шуфрич прокомментировал своё африканское сафари

Пресс-служба народного депутата Украины Нестора Шуфрича прокомментировала его фотографии на фоне убитых африканских животных.

Оказывается, предметом охотничьего интереса Нестора Шуфрича являлись, исключительно самцы зрелого возраста, представлявшие опасность для окружающих.

“Информация, поданная о посещении Африканского континента, в частности, Намибии, народным депутатом Нестором Шуфричем, не совсем корректна. Описанные события имели место в июле 2013 года. Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец нерепродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после описанных событий Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте.

Как сообщала Одесса News, о том, что член парламентской фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке, проинформировало движение «ЧЕСНО». Среди трофеев народного избранника – три чёрных носорога, бурая гиена, две антилопы и леопард.

Сообщалось также, что Шуфрич «первый и единственный охотник», которому удалось убить представителей трёх подвидов чёрного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный чёрный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.