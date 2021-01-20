Одесские чиновники прорубают окно в Африку

С 11 по 22 января одесская делегация находится с официальным визитом в городе Момбасе (Республика Кения).

Ранее Одесса News сообщала, что осенью 2020 года делегация города Момбаса посещала Одессу. В ходе визита состоялась официальная встреча с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Также Почётный консул Украины в Момбасе Алексей Серков принимал участие в праздновании 225-летия со дня основания Одессы.

По информации официального сайта города, сегодня, 20 января, в муниципалитете города Момбаса прошло подписание Договора об установлении партнёрских отношений между городами Одесса и Момбаса. Со стороны Одессы Договор подписал исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак, со стороны Момбасы – заместитель губернатора округа города Момбаса г-н Виллинг Кинги.

В составе делегации, возглавляемой Олегом Брындаком, также директор департамента экономического развития горсовета Сергей Тетюхин, директор департамента международного сотрудничества Оксана Чернова и замдиректора департамента международного сотрудничества Александр Тиховский.

Первым совместным проектом стало открытие фотовыставки «Odessa now», организованной Одесским городским советом совместно с Почётным консульством Украины в Момбасе. На протяжении двух месяцев выставка будет представлена на разных локациях округа Момбасы, что позволит местным жителям и гостям города ознакомиться с архитектурой, культурой и традициями Одессы.

Республика Кения стала второй африканской страной, с которой Одесса развивает двухсторонние отношения. До этого, в апреле 2019 года, было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве между Одессой и Марракешем (Республика Марокко).

Фото: «Одесса»