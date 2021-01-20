Из зала одесского суда: Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки пытался покончить с собой

В Раздельнянском райсуде Одесской области, который в среду, 20 января, должен вынести приговор по делу об умышленном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, 23-летний обвиняемый Николай Тарасов пытался порезать себе горло.

Об этом сообщили в аппарате райсуда.

«В зале суда подсудимый Тарасов заявил, что не убивал Дарью Лукьяненко, и пытался порезать себе горло. После того как медики оказали подсудимому медицинскую помощь, заседание суда продолжилось. Кроме представителей сторон по делу и родственников, в зал заседаний допустили телеоператоров», — сказали в суде.





После перерыва суд вынес приговор.

Исследовав доказательства по делу об умышленном убийстве 11-летней девочки, представленные стороной обвинения, и заслушав доводы сторон по делу, коллегия судей вынесла приговор — признать 23-летнего подсудимого Тарасова виновным в совершении тяжких преступлений и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому со стороны родителей убитой, требовавших 100 млн грн в виде компенсации морального ущерба. Коллегия судей постановила, что убийца должен возместить родственникам жертвы 800 тыс. грн. Также суд обязал Тарасова вернуть почти 35 тыс. грн, потраченных на похороны и другие материальные убытки. Кроме того, с подсудимого решено взыскать 117 тыс. грн на судебные издержки и оплату экспертиз.

Коллегия судей установила, что подсудимый Тарасов совершил преступления, квалифицированные по признакам ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы, совершённое в отношении малолетнего ребёнка), ч.2 ст.15, ч.4 ст.152 (законченное покушение на изнасилование, совершение действий сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия), пп. 2, 9, ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребёнка, с целью скрыть другое преступление) и ч.1 ст.197 (надругательство над телом погибшей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, суд ранее завершил рассмотрение уголовного производства об умышленном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. 20 января суд решил объявить приговор. За совершение преступления подсудимому Тарасову грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, 13 июня 2019 года житель пгт Ивановка Тарасов заметил девочку на дороге возле своего дома. Сначала её подозвал к себе, а потом силой затащил в помещение. После этого избил её, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, обвиняемый пытался её изнасиловать.

Не сумев довести свой замысел до конца, парень разозлился и нанёс девочке несколько ударов острым предметом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия следов уголовного преступления подозреваемый бросил тело умершей в выгребную яму. Полиция нашла его 19 июня, задержанный признался в совершении преступления.

Родители Тарасова прошли проверку на полиграфе. Выяснилось, что отец и брат подсудимого ничего не знали об убийстве. Мать подозреваемого трижды проверяли на полиграфе. Эксперт считает, что она подозревала сына в совершении убийства.