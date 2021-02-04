Судов в Одесской области станет меньше

В связи с созданием на территории Одесской области 7 районов вместо 26 будут реорганизованы судебные органы.

Как сообщает издание «Я и закон», 17 июля 2020 года Верховная Рада Украины проголосовала за создание новых 7 районов в Одесской области Березовского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Одесского, Подольского и Раздельнянского. Суды Одесской области также коснётся объединение: вместо судов, которые функционируют в области, будет создано 8 окружных.

Так, в Подольском районе Одесской области планируют создать 2 суда — Подольский окружной суд, в который войдут Ананьевский, Котовский и Окнянский районные суды Одесской области и Балтский окружной, в который войдут Кодымский, Балтский, Савранский и Любашевский суды.

В Родзельнянском районе предлагают создать один суд — Раздельнянский окружной, который объединит в себя 3 действующих суда — Раздельнянский, Великомихайловский и Фрунзовский.

В один окружной Березовский суд предлагают объединить ныне действующие Березовский, Николаевский, Ивановский и Ширяевский районные суды Одесской области.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области предлагают реорганизовать в Белгород-Днестровский окружной суд.

Также предлагается создать Саратский окружной суд, который объединит Саратский и Татарбунарский районные суды Одесской области.

В Боградском районе также предлагают оставить один суд — Болградский окружной, в который войдут Болградский, Арцизский и Тарутинский районные суды Одесской области.

Измаильский окружной суд должен объединить ныне действующие Измаильский, Кылийский и Ренийский районные суды Одесской области.

Что касается судов, которые находятся на территории самого большого — Одесского района, вопрос ещё не решён. На сегодняшний день в Одесском районе вершат правосудие 10 судов: Приморский, Малиновский, Киевский, Суворовский, Ильичёвский, Овидиопольский, Южненский, Коминтерновский, Теплодарский и Беляевский районные суды.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского назначены 10 судей в трёх судах города Одессы — Малиновском, Приморском и Суворовском.