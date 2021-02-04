Ивановский мост в Одессе в ожидании реконструкции

Ивановский мост, который 1 февраля закрыли для движения грузовиков, могут вскоре закрыть на реконструкцию.

Об этом сообщил замначальника городского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

По его словам, уже началось обследование технического состояния моста.

«Есть большая вероятность, что движение по этому путепроводу будет вообще остановлено. Если комиссия выдаст отчёт, что он в аварийном состоянии и находится в 5-й категории, тогда придётся движение полностью перекрыть, как на мосту Коцебу», — отметил Сандул.

Также Сандул признал, что при визуальном осмотре Ивановского путепровода его опоры, балки, ригели находятся в неудовлетворительном состоянии, откалывается бетон, арматурные каркасы покрывает ржавчина. До 15 февраля мэрия обещает предоставить полный официальный отчёт о техническом состоянии путепровода.

Именно поэтому, как сообщала Одесса News, 1 февраля на мосту ограничили движение грузовиков, а также закрыли стоянку под ним, установили все необходимые дорожные знаки.

На бюджетной комиссии горсовета 29 января чиновники выделили около 9 миллионов гривен на проектную документацию по реконструкции моста.

Кстати. Ивановский путепровод, чаще именуемый Ивановским мостом, построили в 1967 году. Длина моста — 355 метров, ширина — 18 метров. Он представляет собой пролётную конструкцию, которая соединяет Черёмушки с промышленными районами Одессы. Через путепровод лежит одна из основных дорог на промрынок «Седьмой километр» и в одесский аэропорт.

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