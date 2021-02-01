По Ивановскому мосту в Одессе нельзя будет проехать до конца года

До конца года временно закрыто движение грузового транспорта по Ивановскому мосту в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Такое решение принято «в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием Ивановского путепровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по мосту грузового транспорта временно закрыто с 1 февраля по 31 декабря 2021 года.

Выполнение решения поручено контролировать Департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, который должен согласовать с Управлением патрульной полиции в Одесской области все процедурные моменты, а коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» должно разработать схему организации дорожного движения, которая бы ограничивала прохождение грузового транспорта по Ивановскому путепроводу, а также установить необходимые дорожные знаки.

Как сообщала Одесса News, с 30 января в связи с началом II этапа капремонта Новощепного ряда временно закрывается движение автотранспорта по ул. Водопроводной (на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная») и вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования.

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