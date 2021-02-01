На прошлой неделе в Одессе родились 173 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 173 новорожденных, в числе которых три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 94. Также за неделю увидели свет 79 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерство по числу новорожденных удерживает городской роддом №1, где за неделю на свет появились 52 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 175 новорожденных, в числе которых была одна пара близнецов.

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