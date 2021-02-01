90% всех заболевших COVID-19 одесситов выздоровели

По состоянию на 1 февраля коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 3 199 одесситов. За минувшую неделю данный показатель снизился на 25,4%. Из общего числа пациентов 2 954 человека находятся в состоянии, не требующем госпитализации в стационар, и проходят амбулаторное лечение на дому в режиме самоизоляции.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«С момента начала регистрации заболеваемости COVID-19 в Одессе выздоровели 32 424 пациента. Отмечается позитивная тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в Одессе и увеличению процента выздоровления от COVID-19. На сегодняшний день процент выздоровления от COVID-19 в Одессе составляет 90%, в то время как неделю назад он был равен 86%. В целом по Украине показатель выздоровления от COVID-19 на 1 февраля составляет 84%», — говорится в соообщении.

Отмечается, что за весь период эпидемии в Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы получили лечение 17 694 пациента с пневмонией. В настоящее время под наблюдением семейных врачей ЦПМСП находятся 767 больных пневмонией — это пациенты, требующие особенного внимания и постоянного мониторинга со стороны лечащего врача.

Также семейные врачи ЦПМСП обеспечивают наблюдение за лицами, контактными по COVID-19. За весь период под наблюдение семейных врачей переданы 30 106 контактных лиц. Из них у 26 665 человек уже закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции.

Продолжают работу пять мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи для забора биоматериалов и тестирования на COVID-19 у находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции пациентов. За весь период мобильными бригадами выполнены 8 387 выездов, в ходе которых проведено 14 887 обследований на COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 1 февраля в Одессе зарегистрированы 36 288 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрировано 26 новых случаев заболевания.

По данным на 1 февраля, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 135 пациентов с COVID-19, из них 49 человек в состоянии средней тяжести, 86 — в тяжёлом, из них один человек подключён к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек — в ГКБ №10, 35 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 75 жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области подтверждён 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (26).

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