Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 111 малышей

На прошлой неделе в Одессе родилось 111 малышей, среди которых четыре пары близнецов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Население Одессы за неделю пополнили 57 мальчиков и 54 девочки.

Одесса News информировала, что по целевой Программе «Здоровье» Одесского горсовета в 2023 году для Одесского роддома №4 за средства городского бюджета приобретено новое медицинское оборудование и мебель, в частности, закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати.

Фото: Гуня Бианки/Одесса News

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