Украинский театр Одессы приглашает на джазовый концерт

23 декабря Украинский театр представляет эксклюзивную праздничную программу по исполнению виртуозных музыкантов и прекрасных вокалистов.

В концертную программу вошли джазовые версии известнейших рождественских песен, а также авторские произведения в непревзойдённых аранжировках Вадима Бессараба. Энергия джаза, красота фольклора и магия этнических инструментов – составляющие незабываемого вечера.

Бесценный музыкальный подарок для публики. Красивая праздничная программа в исполнении профессионального оркестра. Приятные впечатления, которые останутся с вами надолго.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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