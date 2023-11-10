В Одессе открылась выставка фотохудожника Олега Куцкого об Одессе и одесситах

До 10 декабря в Одессе, в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA, фотовыставка выдающегося мастера фотографии из Одессы, обладателя международной категории EFIAP Олега Куцкого.

Фотовыставка посвящена Одессе и одесситам. Большинство представленных работ охватывают большой период мирной жизнигорода с 2000-х и до 2020-х. Они наполнены ностальгией и стали уже историей – некоторые фотографии вошли в “золотой” интернет-фонд упоминаний об Одессе.

Посетителей приглашают провести маленькое и эмоциональное путешествие по волшебному и романтичному городу – Одессе. Это знакомство с самим Городом, с его жизнью, с его душой и сердцем – морем. Но Одесса — это не только море, не только архитектура и улицы… Это гораздо больше, это нечто необычное, что-то такое, что нужно почувствовать сердцем, почувствовать душой.

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