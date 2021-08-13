Как провести выходные 14-15 августа в Одессе

Выходные дни в Одессе 14-15 августа будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками… Но главное — Одесса превращается на выходных в огромную площадку Международного кинофестиваля.

Выбор, как всегда, за Вами!

14 августа в городе стартует 12-й Одесский международный кинофестиваль. По традиции, торжественная церемония открытия состоится в роскошном зале одесской Оперы. В этот день вся Одесса превратится в одну большую праздничную киноплощадку. Перед церемонией открытия по красной дорожке, которая является самой длинной в Европе, пройдут специальные гости фестиваля – известные кинозвёзды и кинопрофессионалы. В течении восьми дней в рамках кинофестиваля пройдёт множество украинских кинопремьер, показы мировых кинохитов, мастер-классы знаменитых кинодеятелей, встречи со звёздами и многое другое. Начало в 18:00. Стоимость абонемента – 1300 грн.

14 августа прямо на берегу моря, на Горпляже, состоится эксклюзивный концерт украинской певицы и участницы шоу «Голос країни» Насти Андреевой и оркестра дирижёра и автора самого масштабного проекта страны «Voice of the Sympho Rock» Андрея Чёрного. Настя Андреева Lastochka и самый харизматичный дирижёр Андрей Чёрный представят магическую коллаборацию, исполнив для зрителей авторские композиции в симфоническом звучании. Зрители услышат соул мелодии, ритм-н-блюзовый бит, необыкновенные метафоры и пронизывающий голос. Подробности и бронь билетов по телефону: +380678661377. Приходите к 21:00. Стоимость билетов – от 300 грн.

14-15 августа творческое пространство «Диалоги» (Соборная площадь, 2) приглашает на персональную выставку Ирины Локтионовой «Мир котиков». Это первая «персоналка» художницы, ранее она участвовала в групповых выставках Союза маринистов Одессы. Сейчас Ирина дебютирует в качестве иллюстратора. Фантастические сюжеты с участием пушистых героев она воплощает при помощи масляной пастели.



15 августа в 12:00 в Доме клоунов ученики Школы Научных Чудес под присмотром директора Школы Якова Полимерыча после долгого карантина снова химичат и экспериментируют. Зрителей ожидают опыты и эксперименты: гонки на огнетушителях, гигантская зубная паста для слона, огромная воздушная пушка, большой снежный взрыв. Для Вас собрали самые весёлые опыты и яркие эксперименты! Сумасшедшая наука в действии! Цена билетов 120 до 350 грн.

15 августа в Одесском Театре на Чайной премьера спектакля «Двое» по мотивам пьесы У. Гибсона «Двое на качелях». Режиссёр Юрий Невгамонный. В ролях: Милена Компаниец, Влад Костыка. Жанр: мелодрама. Продолжительность: 1 час 35 минут. Ограничения по возрасту +15. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Приходите к 19:00 на ул. Маразлиевскую, 34-А.

15 августа в Одессе состоится занимательная экскурсия по тропинкам Второго городского кладбища. Организаторы заверяют, что посещение кладбища – этот вовсе не страшно, а безумно интересно, а порой и очень весело. Здесь горе соседствует с радостью, история — с выдумкой, пустые могилы — с настоящими… АА ещё, как говорится — о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Первая экскурсия пройдёт в обзорно-историческом формате. Регистрация по телефону: 0669929494. Начало в 11.00. Стоимость билетов – 200 грн.

15 августа Одесский оперный театр предлагает Вам окунуться в мир великого итальянского композитора — Джузеппе Верди — Национальный одесский филармонический оркестр под руководством народного артиста Украины Хобарта Эрла выполнит оперу «Трубадур». Солисты — Людмила Монастырская (Леонора), Александр Цымбалюк (Феррандо), Алла Позняк (Азучена), Сергей Поляков (Манрико), Александр Алиев (Граф ди Луна), хор ОНМА им. А.В.Неждановой (хормейстеры — Галина Шпак и Валерий Регрут). Цена билетов: от 50 до 460 грн. Приходите к 19:00.

До 18 августа в выставочном зале Одесской организации Национального союза художников Украины (Торговая, 2) можно посетить областную выставку плаката — театрального, социального, но есть и афиши городских выставок, спектаклей местных театров.

До 28 августа клуб-фотогалерея «Взгляд» (Княжеская, 27) представляет выставку одесского фотографа Дмитрия Зюбрицкого (1935—2003) «Экспрессия наготы». На выставке представлены более 60 работ мастера из частной коллекции Александра Глущенкова. Снимки сделаны в 1980-х и являются весьма смелыми для того времени.

До 1 сентября персональная выставка Владимира Шевченко «Золото моря» в галерее «Дом художников» на улице Осипова, 39 в Одессе. Большинство живописных произведений на выставке — яркие, солнечные, летние. Экспозиция в целом образует собой тёплую атмосферу золотистых свежих тонов. На картинах Владимира Шевченко присутствует не только наше одесское море, но и берега Крыма, острова Греции, ночное побережье Португалии. Зрителю предлагается полюбоваться, как на закате дня солнце садится в море, превращая его в золото чистой воды.

По 26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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