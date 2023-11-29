Одесский оперный театр приглашает на балет «Дюймовочка» и оперу «Аида» 

На первых зимних выходных 2 и3 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Дюймовочка» и опера «Аида».

В воскресенье, 3 декабря, театр показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка».

В большом волшебном цветке крошечная девочка Дюймовочка. Все жители живописной земли – бабочки, стрекозы, цветы – как можно быстрее хотят познакомиться с этим цветочным чудом. Они устраивают настоящий праздник в честь рождения хрупкой красавицы. На праздник прибывают всё новые и новые гости, среди которых Дюймовочка замечает прекрасного Принца Эльфов. И любовь зажигает её сердце…

Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

2 декабря в театре легендарная постановка «Аиды». Откройте для себя новый взгляд режиссёров и артистов на всемирно известный сюжет.

«Аида» – это красочная музыка, динамичный сюжет, яркие характеры и напряжённый драматизм.

Длительность спектакля 3 часа 20 минут.

Стоимость билетов 100-650 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy