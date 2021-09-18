Кумир 90-х – группа «НА-НА» — выступит в Одессе 26 сентября

Устали от серых повседневных будней? Раскрасьте свой день яркими впечатлениями, посетив грандиозное шоу легендарной группы «НА-НА»! Споём вместе все хиты, вспомним, как это было!

У этой группы – целая армия поклонников. Каждый их концерт – неповторимое зажигательное музыкальное шоу.

Все поют хиты группы «НА-НА»: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая, поехали кататься», «Зинаида» и многие другие. Не уступают проверенным хитам и новые композиции.

Концерты «НА-НА» всегда отличаются особенной атмосферой – душевностью, доверительностью, яркостью.

Настоящие кумиры 90-х – они вновь произведут фурор, показав зрителям настоящее музыкальное зрелище. Концерт-шоу группы «НА-НА» станет поистине самым ярким событием грядущей осени. Эти артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить настоящий фееричный праздник!

Цена билетов от 450 до 1690 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19 часам в областную филармонию.

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