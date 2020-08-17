Современный романтик украинского шоу-бизнеса порадует одесситов 19 августа

Современный романтик украинского шоу–бизнеса Сергей Бабкин на протяжении многих лет радует слушателей красивым материалом и выступлениями, полными нежности, гармонии, любви.

Именно эти моменты делают каждый перформанс артиста совершенно особенным, непохожим на представления других коллег по сцене. Создавая песни, в которых удачно переплетаются изумительно глубокие тексты и интересная аранжировка, он каждый раз впечатляет поклонников богатством творческих наработок.

Талантливый певец запланировал порадовать фанатов Одессы и её гостей, свежей концертной программой. Этим летом Сергей Бабкин в Зелёном театре выступит как с новыми треками, так и с полюбившимися народу композициями. Потому романтическое настроение в тёплый летний вечер обеспечено всем присутствующим в зрительном зале.

Концерт планируется 19 августа.

Место проведения: Летняя концертная арена МОРВОКЗАЛ

Цена билета: от 290 до 6 000 грн.

Билеты можно купить здесь.