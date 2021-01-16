В Одесском Русском театре покажут «Укрощение строптивых»

Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков! Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине.

Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью?

Зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О. Школьника и Е. Пушкиной.

Цена билетов от 60 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 31 января, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Русский театр