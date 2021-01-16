В Одессе налоговики разоблачили теневую схему вывода в оборот 68 миллионов госсредств

Работники облуправления Налоговой службы и облпрокуратуры разоблачили схему вывода одесским предприятием в теневой оборот и легализации 68 млн грн государственных средств, в том числе путём их переводов на счета нерезидентов без фактического ввоза товаров в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«В Одесской области налоговики совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили схему вывода государственных средств в объёме свыше 68 млн грн в теневой оборот и возможного неправомерного предоставления налоговой выгоды путём безосновательного формирования налогового кредита с НДС предприятиям реального сектора экономики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём Главного управления ГНС, выявили финансовые операции с признаками легализации доходов. В частности, путём перечисления средств на счета нерезидентов без фактического ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Украины и получения обратной беспроцентной финансовой помощи.

В настоящее время материалы переданы для расследования органам Национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-руководителю ГУ Миндоходов в Одесской области Владимиру Мосийчуку, который входил в состав преступной организации и способствовал беспрепятственному функционированию т.н. налоговых «площадок» в регионе.