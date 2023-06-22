Одесситка хотела зарегистрировать авто в сервисе МВД, а машина оказалась краденной

Жительница Одессы обратилась в сервисный центр МВД за услугой по перерегистрации автомобиля HYUNDAI SANTA FE. Но во время проведения проверок по имеющимся базам работники сервисного центра МВД обнаружили, что автомобиль находится в розыске.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, авто находилось в базе данных «Интерпола» с апреля 2021 года. Страна сообщения о краже автомобиля – Великобритания.
В настоящее время этим делом занимаются правоохранители.
Полиция просит покупателей автомобилей заключать договор купли-продажи непосредственно в сервисном центре МВД при наличии продавца и покупателя. Это обезопасит от возможных рисков приобрести транспортное средство с криминальным прошлым.
Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину.
Фото: ГУ НП Одесской области
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