В бою за Украину погиб одессит Вадим Семёхин, светлая ему память

3 мая 2023 года в бою возле Новомихайловки Марьинского района Донецкой области в результате артиллерийского обстрела погиб уроженец Одессы, житель Беляевки Вадим Семёхин.

Ему было всего 35 лет, у воина осталась жена и двое маленьких детей, — сообщила «Беляевка.City».

Почти пять лет назад Вадим вместе с женой переехал в Беляевку, где снимал жильё. Здесь же живёт его родной брат с семьёй. До полномасштабной войны работал водителем-экспедитором.

Вадима мобилизовали в феврале 2023 года. Он получил повестку и добросовестно пришёл в военкомат. Сначала находился в Житомире, затем его направили на учёбу в Великобританию. Учёба длилась месяц, 12 апреля он уже был на передовой. Служил солдатом-стрелком, помощником гранатомётчика одного из десантно-штурмовых отделений.

По словам вдовы погибшего Ольги, совсем недавно он попросил собрать ему передачу на фронт. Она собрала, но так и не успела отправить. 2 мая они общались, хотя была плохая связь. 3 мая он должен был заступать на дежурство…

В аду войны он находился три недели. Похоронили воина рядом с другими героями – на Аллее славы в Беляевке.

Как сообщала Одесса News, 52-летний младший сержант Дмитрий Смоленко из Одесской области погиб от ран, полученных на поле боя во время освобождения оккупированной территории Украины от российских захватчиков.

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