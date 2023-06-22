В Киеве взорвался 16-этажный дом

В 3.45 ночи 22 июня поизошёл взрыв в Днепровском районе Киева на ул. Малышко в 16-этажном жилом доме.

По предварительным данным ГСЧС, взорвался газ на 7-м этаже с последующим разрушением конструкций дома. В результате взрыва погиб человек, — сообщает в Telegram пресс-служба ГСЧС Украины.

«На месте взрыва спасатели обнаружили тело погибшего. По предварительным данным, пострадали два человека и 18 спасены. Работы продолжаются», – сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на 6, 7 и 8 этажах здания разрушены четыре и повреждены шесть квартир. На 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники спасатели тушили пожар и организовали поиск пострадавших. Пожар был локализован в 5.45.

Как сообщала Одесса News, 8 июня 2023 года 27 спасателей ликвидировали пожар в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Героев обороны Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ г.Киева

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy