В Эстонии легализованы однополые браки

Эстонский парламент 20 июня принял решение о разрешении на заключение однополых браков и поправки к закону о зарегистрированном партёерстве.

Закон вступит в силу в 2024 году, сообщает эстонский общественный вещатель ERR, пишет издание ГОРДОН.

За это решение проголосовали 55 членов парламента, против – 34. Предлагается внести изменения в семейное законодательство, чтобы любые два человека, достигшие совершеннолетия, независимо от пола, могли вступать в брак. Слова «мужчина» и «женщина» будут заменены словами «два физических лица». Кроме того, вступившие в однополый брак пары смогут усыновлять детей.

85 поправок к семейному законодательству и другим законам также включают принятие актов об осуществлении закона о зарегистрированном партнёрстве. Он был принят в 2014 году, но положения и поправки, необходимые для полной его реализации, были отложены.

Отмечается, что, как брак, так и зарегистрированное партнёрство дают права и обязанности, которые не распространяются на тех, кто состоит в незарегистрированных отношениях. В основном, они связаны с жильём, активами, отцовством и получением льгот. Например, в случае смерти одного из супругов или зарегистрированного партнёра это поможет предотвратить ситуации, когда второй партнёр при отсутствии завещания не имеет права унаследовать имущество умершего.

Помощь супруга или зарегистрированного партнёра будет также использоваться для подтверждения ранее выраженных намерений, если второй супруг или партнёр находится без сознания или не в состоянии принять решение о применении лечения или отказе от него.

В будущем люди по-прежнему смогут вступать как в брак, так и в зарегистрированное партнёрство. Пары, которые вступают в зарегистрированное партнёрство, смогут по желанию менять статус на брак в упрощённом порядке.

Кстати. Эстония – первая из постсоветских стран, где легализовали однополые браки. В Латвии ЛГБТ-пары могут заключать гражданские партнёрства через административный суд. В Литве законопроект о гражданских партнёрствах только рассматривают.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2023 года обратился в Кабинет Министров с предложением проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства в Украине.

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