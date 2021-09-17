Посол Литвы в Украине нанёс визит одесскому мэру: о чём говорили

17 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине г-ном Вальдемарасом Сарапинасом.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Комментируя результаты встречи, господин Посол отметил, что это его второй визит в Одессу в занимаемой должности. В ходе встречи был продолжен диалог о реализации совместных проектов и расширении сотрудничества в экономической и транспортной сферах, а также медицине, образовании и культуре.

Так, 19 сентября впервые в Одессе, в филармонии, выступит с уникальной программой Литовский национальный симфонический оркестр под руководством композитора и дирижёра Гедиминаса Гелготаса.



Как сообщала Одесса News, 9 сентября состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого и Одесского городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Украине (по совместительству в Республике Польша) г-ном Четтапханом Максампханом.

Фото и видео: «Одесса»

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