В Одессе, в границах Канатной и проспекта Гагарина, начали благоустройство сквера

В Одессе начались подготовительные работы по благоустройству сквера, расположенного в границах улицы Канатной и проспекта Гагарина.

Как сообщает официальный сайт города, здесь запланировано создание Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО.

Отмечается, что Концепция проекта Мемориала, а также концепт-схема благоустройства территории была презентована и одобрена родственниками погибших воинов и ветеранскими организациями АТО.

«Мемориал будет представлять собой стилобат размером 22,6х10,6х1 м с отверстиями для высадки рябин, полива, подсветки, с облицовкой гранитными плитами с именами воинов, отдавших свою жизнь за независимость Украины», — говорится в сообщении.

Также планируется обновление твёрдого покрытия с устройством велодорожки, установка новых скамеек и урн, замена наружного освещения, включая освещение пешеходных зон вдоль стилобата и лавочек светодиодной лентой, установка опор для организации лазерной сценографии.

Предусмотрено дополнительное озеленение территории и устройство автоматической системы полива.

На сегодняшний день на территории сквера ведутся подготовительные работы: демонтаж старого покрытия, завоз на площадку необходимых строительных материалов, обозначение зоны будущего Мемориала.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета.



Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт Деволановского спуска на участке между ул.Еврейской и Карантинным спуском.

Фото и видео: «Одесса»

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