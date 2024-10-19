Где эта улица, где этот сквер: что для Одессы имя Эфруси

В Одессе в честь семьи Эфруси назван сквер, расположенный в пределах улиц Мечникова, Богдана Хмельницкого и Старопортофранковской. Его переименовали вместо сквера Витте.

История могущественной банкирской династии Эфруси начиналась в Бердичеве. Здесь в 1793 году родился Иоахим, от которого произошла одесская династия торговцев зерном, банкиров, филантропов и коллекционеров.

В 1825 году молодой Иоахим перевёл свой бизнес в портовую Одессу. Уже через 10 лет банкирская контора «Эфруси и К°» разместилась в собственном чудесном доме на Приморском бульваре, 15. В доме по соседству жила семья Иоахима и прислуга.

До середины XIX века Эфруси были основателями Общества береговладельцев лиманов и Куяльницко-Хаджибейского соляного промысла, внесли свой вклад в основание Бессарабско-Таврического земельного банка, финансировали строительство Харьковско-Кременчугской железной дороги.

Эфруси славились своей благотворительностью: давали средства на содержание сиротского дома, пожертвовали большую сумму на строительство памятника генерал-губернатору М. С. Воронцову, профинансировали строительство городского училища (ныне – это Одесская гимназия № 26 на ул. Старопортофранковской).

Иоахим, благодаря бракам своих сыновей и дочерей, открыл множество своих контор в Западной Европе, создал филиалы банкирских домов в Париже и Вене.

После смерти отца его дело продолжили сыновья Леон, Игнац и Мишель. Торговый дом был переведён в Вену, однако Одесса играла значительную роль в бизнесе ещё до 1917 года.

Дворец Эфруси в Вене

Эфруси стали мировым экспортёром зерна со своим гербом, на котором красовался трёхмачтовый корабль под парусами и был начертан девиз «Quod honestum» («Мы безупречны»).

Последние годы жизни Шарль Иоахим Эфрусси провёл в Вене, умер 12 ноября 1864 г.

Потомок рода одесских Эфруси, искусствовед Эдмунд де Вааль, описал авантюристическую, блестящую и драматическую судьбу этой великой разветвлённой семьи в книге «Заяц с янтарными глазами».

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского. Улица Смоленская переименована в улицу Леонида Соленского.

Фото из открытых источников

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