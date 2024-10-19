МВФ выделил Украине транш в $1,1 млрд

Совет МВФ 18 октября завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, это позволило выделить Киеву примерно $1,1 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Отмечается, что экономика Украины остаётся устойчивой, а выполнение программы EFF – высоким.

Власти Украины выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурных контрольных показателя, проинформировали в Фонде.

Там добавили, что устойчивый ход реформ, мобилизация внутренних доходов и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости бюджета и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в Telegram, что средства от МВФ направят на покрытие расходов невоенного характера.

«Также во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлечём больше ресурсов», – написал глава Кабмина.

Для справки. Программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в общей сложности $15,6 млрд Украине.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении следующего транша Украине в рамках Договорённости о расширенном финансировании (EFF) в размере около 900 миллионов долларов США для бюджетной поддержки, а в марте 2024 года Исполнительный совет МВФ одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов. В июле 2024 года Украина получила транш в $2,2 млрд.

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