Украина получила $2,2 млрд от МВФ 

Украина получила транш в $2,2 млрд от Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

Об этом 3 июля сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере $16 млрд. Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвёртый пересмотр программы – впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ», – написал Шмыгаль.

По его словам, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

Для справки. Программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в общей сложности $15,6 млрд Украине.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении следующего транша Украине в рамках Договорённости о расширенном финансировании (EFF) в размере около 900 миллионов долларов США для бюджетной поддержки, а в марте 2024 года Исполнительный совет МВФ одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов.

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