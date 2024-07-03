Как Госдеп США оценил предложение Орбана о прекращении огня в Украине

Войну России в Украине можно завершить единственным путём.

Об этом заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил 2 июля, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Брифинг опубликован в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

По словам Пателя, Венгрия имеет право предложить любой контекст и расставить акценты в предложении Орбана, но США и НАТО видят выход в прекращении агрессивных действий Москвы.

«Мы и Альянс ясно дали понять, что здесь действительно есть только одно решение: Российская Федерация просто покинет украинскую территорию. Мы давно считаем, что это так. Это Россия выступает в роли агрессора, посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины, отбрасывая на задний план Устав ООН», – заявил представитель Госдепа.

Одесса News информировала, что Орбан, который впервые за 12 лет посетил Украину 2 июля, после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что попросил «подумать о том, нельзя ли сделать перерыв, «прервать огонь и затем продолжить, начать переговоры» с РФ. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров. Позже он отметил в интервью Die Weltwoche, что идея Зеленскому «не очень понравилась».

В Офисе Президента Украины, комментируя предложение Орбана, отметили, что прекращение огна «не может рассаматриваться в отрыве» от других аспектов урегулирования. Украина «действительно хочет мира», и для этого есть инструмент – саммит мира, добавили в ОПУ.

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