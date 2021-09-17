Одесские паралимпийцы и их тренеры отмечены государственными наградами

За значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения, достижение высоких спортивных результатов на XVI летних Паралимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины одесские паралимпийцы отмечены государственными наградами.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Орденом «За заслуги» I степени награждён Василий Ковальчук, серебряный и бронзовый призёр по стрельбе пулевой, орденом «За заслуги» II степени — Роман Полянский, чемпион по гребле академической, орденом «За заслуги» III степени — Андрей Дорошенко, серебряный призёр по стрельбе пулевой.

Двукратный бронзовый призёр по стрельбе пулевой Ирина Щетник награждена орденом княгини Ольги III степени.

За значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов национальной паралимпийской сборной командой Украины на XVI летних Паралимпийских играх награждены их тренеры: орденом «За заслуги» II степени — Загреба Вячеслав Николаевич, главный тренер национальной сборной команды Украины по параканоэ, тренер Романа Полянского, орденом княгини Ольги II степени — Виноградова Ирина Игоревна — главный тренер национальной сборной команды Украины по стрельбе пулевой, тренер Василия Ковальчука и Ирины Щетник.

Также медалью «За труд и доблесть» награждён Сябр Сергей Юрьевич — тренер Романа Полянского.

Почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УКРАИНЫ» присвоено Близнюкову Олегу Юрьевичу — тренеру Андрея Дорошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими паралимпийцами, сказав им: «Вы — супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособности».

Одесса News сообщала об успехах одесских паралимпийцев на Играх в Токио.

Фото: ОПУ

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