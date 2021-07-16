Простенько, но со вкусом: Во что будет одета сборная Украины на Олимпийских играх в Токио

В Киеве на торжественных проводах спортсменов сборной Украины на Летние Олимпийские игры, которые 23 июля открываются в столице Японии — Токио, презентовали форму украинских олимпийцев.

«Форма олимпийцев должна символизировать нашу идентичность и быть удобной. Она выглядит стильно и современно. Думаю, после презентации формы сборной Украины по футболу мы стали больше внимания обращать на экипировку», — сказал журналист и шоумен Анатолий Анатолич.

Производитель одежды для сборной Украины на Олимпиаде-2020 – компания Peak. Форма выполнена в традиционных сине-жёлтых цветах с нежной палитрой, которая символизирует надежду и веру.

Каждый спортсмен получит 50 единиц одежды. Олимпийская форма является спортивной, а не соревновательной. В ней они будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, следовать на тренировки и соревнования, подниматься на пьедестал почёта.

Как сообщала Одесса News, украинские спортсмены завоевали 158 олимпийских лицензий, в том числе 10 представителей одесского региона: Анастасия Лысенко (тяжёлая атлетика), Ирина Маловичко (стендовая стрельба), Василий Михайлов (вольная борьба), Цотне Рогава (бокс), Анита Серёгина и Анжелика Терлюга (карате), Анастасия Тодорова (гребля на байдарках и каноэ), Игорь Трояновский (плавание), Элина Свитолина и Даяна Ястремская (теннис). Также в Токио поедут одесситы в качестве главного тренера команды байдарочников Юрий Чебан и старшего тренера по стрельбе пулевой Николай Мильчев.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт до 8 августа.

Фото: из открытых источников

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