Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Крупным судам с 1 августа запретят проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что запрет коснётся судов весом более 25 000 тонн. Только небольшие пассажирские паромы и грузовые суда смогут использовать канал Джудекка для входа в исторический центр Венеции.

«Круизным компаниям придётся исключить Венецию из своих маршрутов до тех пор, пока промышленный порт Маргера не будет перепрофилирован для использования пассажирами», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Марио Драги, работникам и компаниям, пострадавшим от изменений, будет выплачена компенсация.

Такое решение итальянское правительство приняло после того, как ЮНЕСКО пригрозило включить Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения, если Италия навсегда не запретит круизным лайнерам заходить в этот объект всемирного наследия.

Одесса News сообщала о протестных акциях жителей Венеции против возвращения после карантинных ограничений круизных лайнеров.

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